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بالصور| ممدوح عباس يسخر من رئيس الزمالك: "هتلعب يا حنفي"

اليوم PM 01:04
كتب: شادي ممدوح
بالصور| ممدوح عباس يسخر من رئيس الزمالك: "هتلعب يا حنفي"

ممدوح عباس

سخر ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق من رئيس القلعة البيضاء الحالي مرتضى منصور، بسبب تراجع الأخير عن قرار الانسحاب من الدوري.

وكتب عباس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "هتلعب يا حنفي للمرة المية عشان ما تبقاش تعملي فيها شجيع السيما... يا حنفي".

 

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