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عاجل| الزمالك يتراجع عن الانسحاب من بطولة الدوري

اليوم PM 01:12
كتب: محمود فؤاد
عاجل| الزمالك يتراجع عن الانسحاب من بطولة الدوري

فريق الزمالك

علم "الوطن سبورت" أن رئيس نادى الزمالك أجرى مكالمة هاتفية خلال الساعات القليلة الماضية، مع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى وشرح له تداعيات قراره من الإنسحاب من بطولة الدورى، على خلفية تحقيقات النيابة ضد بعض أعضاء المجلس، بسبب تهمة الاتجار في العملة وهو ما أثار غضب المجلس الأبيض واعتبروه نوعا من أنواع عرقلة مسيرة النادي، والحرب ضده.

حيث تم الإتفاق فيما بينهم على أن يتراجع رئيس النادى عن قراره رسميا، وسيعلن ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، وخاصة أن الأمر الخاص بملف الحساب الخاص، وتغيير العملة فى السوق فى يد النيابة العامة، ولا يستطيع أحد التدخل فى أى قرار سيصدر بشأن هذا الأمر.

وكان رئيس القلعة البيضاء قد إستعان بالثلاثى محمد عامر وحنفى رياض ومحمود بدر الدين لإصدار قرار نهائى بشأن تجميد النشاط الرياضى من عدمه والإضراب العام الذى فعله الموظفين ، قبل أن يعلن أنه تحدث مع وزير الشباب والرياضة وبعض رموز النادي الذين أكدوا الدعوة لعقد اجتماع بينهم، للرد على الهجوم الذى يتعرض له النادي، من وجهة نظره وأنه ترك قرار الانسحاب وتجميد النشاط لوزير الشباب والرياضة والرموز.

ويذكر أن الصفحة الرسمية للزمالك عبر "فيس بوك" قد أعلنت أن الفريق سيخوض لقاء الإثنين القادم أمام النجوم بشكل طبيعي ببطولة الدوري والتراجع عن الانسحاب من بطولة الدوري.

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