بالصور| «مؤمن زكريا»: مش قادر أسامح حد وحسبي الله ونعم الوكيل

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مؤمن زكريا
علق مؤمن زكريا، جناح النادي الأهلي مجددا على الانتقادات التي توجه له مؤخرا على مستواه ورفضه التجديد للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.
ونشر «مؤمن» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتب: "حقيقي مش قادر أسامح أي حد كان سبب في تشويه نفسيتي وحسبي الله ونعم الوكيل".
وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، قرر استبعاد اللاعب خلال الفترة الماضية من قائمة الأحمر سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا.
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