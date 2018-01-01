الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

حلمي طولان: هذه الطريقة الأنسب لحل أزمة غياب المهاجمين بالمنتخب

أشرف صبحي: الكل تعاون لخروج السوبر الإماراتي بشكل مشرف

كريم شحاتة: الزمالك يفاوض مؤمن زكريا بعد تجميده في الأهلي

وزير الرياضة: تدخلنا في أزمة الزمالك من أجل الصالح العام

وزير الرياضة: هذا شرط زيادة عدد الجماهير عن 5 آلاف في الملاعب

اليوم AM 01:23
كتب: شادي ممدوح
وزير الرياضة: هذا شرط زيادة عدد الجماهير عن 5 آلاف في الملاعب

اجتماع عودة الجماهير

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هناك آلية لعودة الجماهير للملاعب بداية من أول سبتمبر المقبل، حتى تعود الحياة للمدرجات مرة أخرى.

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « اتحاد الكرة هو المسؤول عن إدارة الكرة في مصر والدعم من الدولة لعودة الجمهور بعدد 5 آلاف متفرج بداية من أول سبتمبر»

وأضاف: « التزام الجمهور في الفترة المقبلة هو كلمة السر لزيادة الأعداد عن خمسة آلاف متفرج لأن أي خروج عن النص يعني رسالة من الجماهير بعدم رغبتهم في العودة للمدرجات من جديد».

أخبار متعلقة

وزير الرياضة: تدخلنا في أزمة الزمالك من أجل الصالح العام

وزير الرياضة: تدخلنا في أزمة الزمالك من أجل الصالح العام
غدًا.. وزير الرياضة يكرم الوفد الرسمي للإمارات المتواجد بمصر

غدًا.. وزير الرياضة يكرم الوفد الرسمي للإمارات المتواجد بمصر

جولة سياحية لـ«العين» في الأهرامات.. ووزير الرياضة: فرصة للاحتفال بـ100 عام على ميلاد الشيخ زايد

نظمت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة فى الإدارة العامة للسياحة الرياضية (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية)، جولة سياحية على هامش استضافة مصر لبطولة كأس السوبر ا

وزير الرياضة: السوبر الإماراتي هذا الموسم مختلف لأنه يحمل اسم الشيخ الزايد

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ترحيبه بالوفود الإماراتية في مصر، لحضور مباراة السوبر الإماراتي بين الوحدة والعين، غدا على استاد الدفاع الجوي.

أخبار قد تعجبك

«أجيري» يصرخ من ضعف لياقة «المصريين» بالدورى ويصفها بـ«الزيرو»

استطلاع رأى

  • سموحة

    سموحة

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    الدوري المصري
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    كأس الدوري الإنجليزي
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • بروسيا دورتموند

    بروسيا دورتموند

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري الألماني
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

  • -

    :

    -

    06:15 PM

    الدوري التركي
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • بيراميدز

    بيراميدز

  • -

    :

    -

    06:15 PM

    الدوري المصري
  • الداخلية

    الداخلية

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • تورينو

    تورينو

  • الإنتاج الحربي

    الإنتاج الحربي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري المصري
  • الجونة

    الجونة

  • جيرونا

    جيرونا

  • -

    :

    -

    10:15 PM

    الدوري الأسباني
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

الأكثر قراءة

بالصور| ممدوح عباس يسخر من رئيس الزمالك: "هتلعب يا حنفي"

عاجل| «فيفا» يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني بسبب «ميسي وإسرائيل»

بالصور| «مؤمن زكريا»: مش قادر أسامح حد وحسبي الله ونعم الوكيل
«أشغال شاقة» في الأهلي.. و«زكريا» يقترب من بيراميدز