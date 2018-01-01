وزير الرياضة: هذا شرط زيادة عدد الجماهير عن 5 آلاف في الملاعب

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هناك آلية لعودة الجماهير للملاعب بداية من أول سبتمبر المقبل، حتى تعود الحياة للمدرجات مرة أخرى.

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « اتحاد الكرة هو المسؤول عن إدارة الكرة في مصر والدعم من الدولة لعودة الجمهور بعدد 5 آلاف متفرج بداية من أول سبتمبر»

وأضاف: « التزام الجمهور في الفترة المقبلة هو كلمة السر لزيادة الأعداد عن خمسة آلاف متفرج لأن أي خروج عن النص يعني رسالة من الجماهير بعدم رغبتهم في العودة للمدرجات من جديد».