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تركي آل الشيخ:«أتمني إيقاف بيراميدز في الملعب فقط وليس بطرق أخرى»

اليوم PM 07:14
كتب: محمد محجوب
تركي آل الشيخ:«أتمني إيقاف بيراميدز في الملعب فقط وليس بطرق أخرى»

تركي آل الشيخ

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودي، على تقدم فريقه بالشوط الأول أمام الداخلية بهدف نظيف.

ونشر آل الشيخ تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال خلالها:«أتمنى إيقاف بيراميدز في الملعب فقط وليس بطرق أخرى».

جدير بالذكر أن بيراميدز يتقدم على الداخلية بالشوط الأول بهدف نظيف، سجله البرازيلي «كينو» في الدقيقة (28) من عمر اللقاء.

 

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