تركي آل الشيخ:«أتمني إيقاف بيراميدز في الملعب فقط وليس بطرق أخرى»

أحدث الأخبار
تركي آل الشيخ
علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودي، على تقدم فريقه بالشوط الأول أمام الداخلية بهدف نظيف.
ونشر آل الشيخ تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال خلالها:«أتمنى إيقاف بيراميدز في الملعب فقط وليس بطرق أخرى».
جدير بالذكر أن بيراميدز يتقدم على الداخلية بالشوط الأول بهدف نظيف، سجله البرازيلي «كينو» في الدقيقة (28) من عمر اللقاء.
جيرونا
-
:
-
10:15 PMالدوري الأسباني
ريال مدريد
سموحة
0
:
0
04:00 PMالدوري المصري
طلائع الجيش
نيوكاسل يونايتد
1
:
2
05:00 PMكأس الدوري الإنجليزي
تشيلسي
بروسيا دورتموند
3
:
1
06:00 PMالدوري الألماني
لايبزيج
سيفاس سبور
0
:
3
06:15 PMالدوري التركي
قاسم باشا
بيراميدز
3
:
1
06:15 PMالدوري المصري
الداخلية
إنتر ميلان
2
:
0
08:30 PMالدوري الإيطالي
تورينو
الإنتاج الحربي
0
:
0
09:00 PMالدوري المصري
الجونة
تعليقات الفيسبوك