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تركي آل الشيخ يهاجم التحكيم بـ «لا تعليق»

اليوم PM 07:31
كتب: محمد محجوب
تركي آل الشيخ يهاجم التحكيم بـ «لا تعليق»

تركي آل الشيخ

هاجم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودي، على أداء التحكيم خلال لقاء بيراميدز والداخلية، الذي يجمعهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ونشر «آل الشيخ» تغريده على حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال خلالها:«لا تعليق"، في إشارة منه لأداء حكم اللقاء محمد الحنفي.

جدير بالذكر أن اللقاء التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء بيراميدز والداخلية بهدف لكل منهما، بعد مرور 52 دقيقة من عمر المباراة.

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