عاجل.. «محمد صلاح» يفتح النار على اتحاد الكرة

فتح محمد صلاح النجم الدولي المصري، وأيقونة فريق ليفربول الإنجليزي النار على الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشر النجم المصري صاحب الـ26 عامًا تغريدة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انتقد من خلالها أسلوب «الجبلاية» في التعامل معه، قائلًا:«الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".