عاجل| اتحاد الكرة ينفي إحالة محمد صلاح للجنة الانضباط وينفي الخطاب "المزور"

نفى اتحاد الكرة الأنباء المتداولة عن إحالة محمد صلاح نجم ليفربول للجنة الانضباط.

وقال أسامة إسماعيل مدير المركز الإعلامي باتحاد الكرة: "يتم تداول خطاب مزور موقع باسم رئيس الاتحاد المهندس هاني أبو ريدة بخصوص اللاعب محمد صلاحأكرر هذا الخطاب مزور وأكرر طلبي لكم بالأمس ألا يتم الحصول على أي تصريح أو مكاتبات إلا من خلال القنوات الشرعية لانحاد الكرة لعدم الوقوع في مثل هذه الأمور وأي شئ لا يصدر رسميا عن مجلس الإدارة أو السيد مدير الاتحاد أو إدارة الإعلام لا يعد صحيحا، واتحاد الكرة في كل الأحوال يحترم كل لاعبيه ويجتمع مجلس ادارته اليوم لمناقشة أي طلبات في حدود اللوائح والأعراف ويهمه عدم إثارة أي بلبلة حول المنتخب الوطني في توقيت يطلع فيه للتصفيات الافريقية بلقاء النيجر يوم 8 سبتمبر".

كانت بعض الصفحات قد نشرت خطاباً منسوب لاتحاد الكرة وموقع من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بإحالة محمد صلاح للتحقيق من لجنة الانضباط بسبب نشر بيانات على غير الحقيقة تشوه صورة الاتحاد، قبل أن يتم نفي ذلك الخطاب.