عاجل| وكيل «صلاح» يرد على مؤتمر الجبلاية

رد رامي عباس وكيل النجم الدولي المصري محمد صلاح، أيقونة فريق ليفربول على المؤتمر، الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم بخصوص الأزمة، التي نشبت مؤخرًا بينه وبين الجبلاية.

ونشر وكيل النجم المصري عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال فيها:«بالنسبة لمطلب توفير الأمن في فندق الإقامة أثناء المعسكرات.. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم طرق باب غرفة محمد في الثانية فجرًا والرابعة فجرًا للتصوير، وتوقيع أوتوجرافات».

وتابع قائلًا:«طلباتنا الخاصة بالانتقالات مرتبطة فقط بوصول محمد من إنجلترا للمعسكر».

وواصل «عباس» قائلًا:«عليهم أن يركزوا اهتمامهم اكثر على إيجاد حلول للمشاكل العالقة بيننا منذ شهر نوفمبر ٢٠١٧ وليس على إسلوبي».

وأردف:«أسهل طريقة للتضليل هى تشويه مطالبنا.. لم نطلب أبدًا ان يتم ترتيب انتقالات لمحمد في المعسكرات منفردًا بعيدًا عن زملائه».

وأضاف: "نحن لا نطلب معاملة خاصة. بالعكس، سأكون مسروراً جداً إذا تم توفير هذه الطلبات لكل لاعب في المنتخب".

واختتم وكيل «صلاح» قائلًا:«لم أر في حياتي بدلة رسمية لمنتخب تستغل تجاريًا، ويتم وضع عليها شعار تجاري».