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┌«بسبب السوبر».. تركي آل الشيخ يفتح النار على المنتج «محمد العدل».. تعرف على السبب

اليوم PM 07:36
كتب: محمد خيري
┌«بسبب السوبر».. تركي آل الشيخ يفتح النار على المنتج «محمد العدل».. تعرف على السبب

تركي آل الشيخ

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هاجم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي، المنتج محمد العدل بسبب انتقاده، لاختيار الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر بعد اعتذار الأهلي.

وكتب محمد العدل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قرار أن يلعب الزمالك بطولة السوبر السعودي أبطال الدوري، لن يزيد الزمالك شيئًا حتى لو حصل عليها ليست بطولة، ولكن هو موقف يزيد الاحتقان بين جماهير الأندية صاحبة الحق بعد الأهلي.. إنها ضرب لصناعة كرة القدم في مصر من الاتحاد العربي ياريت ناخد بالنا».

ورد تركي آل الشيخ في المقابل قائلًا:«إنت لو تركز في الحاجات اللي كنت تديرها في الزمالك أحسن لك من الكورة.. دنتا عالة على إخواتك والمجتمع".

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