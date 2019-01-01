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«الوطن سبورت» ينشر نص خطابات وكيل «صلاح» لاتحاد الكرة

اليوم PM 08:11
كتب: إبراهيم منصور
«الوطن سبورت» ينشر نص خطابات وكيل «صلاح» لاتحاد الكرة

محمد صلاح

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حصل «الوطن سبورت» على نسخة من خطابى رامى عباس، وكيل أعمال محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى في أزمته مع اتحاد الكرة .

وناقش اتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم، العديد من الملفات الهامة على رأسها، أزمة محمد صلاح واتهامه أعضاء الاتحاد بتجاهل رسائله وعدم الرد عليها، بالإضافة إلى الإعلان عن اسم مدير المنتخب الجديد، الذي يتواجد ضمن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خاصة قبل استعدادات الفراعنة لمواجهة النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

  

 

 

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