الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

هزيمة الزمالك أمام النجوم تلغي مؤتمر اللائحة الجديدة

مرتضى لجهاد جريشة: أنا مش طايقك ياجدع

عاجل| مرتضى : سأحاسب «جروس».. وسأتدخل في التشكيل

«جروس» يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة «نجوم إف سي»

بالفيديو| «صلاح»: ما تُروجه الجبلاية عني «أمر لا يُصدقه عقل»"

اليوم PM 09:12
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| «صلاح»: ما تُروجه الجبلاية عني «أمر لا يُصدقه عقل»"

محمد صلاح

أخبار متعلقة

أوضح محمد صلاح، لاعب ليفربول حقيقة طلبه حارس خاص في انتظاره لحظة وصوله لمصر.

وقال «صلاح» في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «لم أطلب توفير سيارة خاصة لي، خلال تواجدي مع اللاعبين في المعكسر، بل كان قصدي أن يتم تسهيل عملية خروجي من مطار القاهرة، كما يحدث معي في لندن فقط".

وأضاف «صلاح»:«تم تغيير الكلام بأني تكبرت عليهم، ولا يوجد عاقل يصدق هذا الكلام".

 

أخبار قد تعجبك

مفاجأة| عزوف جماهير الأهلى عن مباراة كمبالا

استطلاع رأى

  • الزمالك

    الزمالك

  • 0

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • نجوم المستقبل

    نجوم المستقبل

  • روما

    روما

  • 3

    :

    3

    08:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 0

    :

    3

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يقرر الرد على أزمة «صلاح» في بيان رسمي غدًا

┌«بسبب السوبر».. تركي آل الشيخ يفتح النار على المنتج «محمد العدل».. تعرف على السبب

عاجل| اتحاد الكرة ينفي إحالة محمد صلاح للجنة الانضباط وينفي الخطاب "المزور"
اجتماع عاصف فى الجبلاية لحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب