بالفيديو| «صلاح»: ما تُروجه الجبلاية عني «أمر لا يُصدقه عقل»"

أوضح محمد صلاح، لاعب ليفربول حقيقة طلبه حارس خاص في انتظاره لحظة وصوله لمصر.

وقال «صلاح» في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «لم أطلب توفير سيارة خاصة لي، خلال تواجدي مع اللاعبين في المعكسر، بل كان قصدي أن يتم تسهيل عملية خروجي من مطار القاهرة، كما يحدث معي في لندن فقط".

وأضاف «صلاح»:«تم تغيير الكلام بأني تكبرت عليهم، ولا يوجد عاقل يصدق هذا الكلام".