بالفيديو| «صلاح»: ما تُروجه الجبلاية عني «أمر لا يُصدقه عقل»"

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محمد صلاح
أوضح محمد صلاح، لاعب ليفربول حقيقة طلبه حارس خاص في انتظاره لحظة وصوله لمصر.
وقال «صلاح» في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «لم أطلب توفير سيارة خاصة لي، خلال تواجدي مع اللاعبين في المعكسر، بل كان قصدي أن يتم تسهيل عملية خروجي من مطار القاهرة، كما يحدث معي في لندن فقط".
وأضاف «صلاح»:«تم تغيير الكلام بأني تكبرت عليهم، ولا يوجد عاقل يصدق هذا الكلام".
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