بالفيديو| «صلاح»: إمكانيات الجبلاية تُساعدها على توفير طائرة «بيزنس» للمنتخب

قال النجم الدولي المصري، وأيقونة فريق ليفربول محمد صلاح، في مقطع فيديو منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا مش بستعطف الناس أنا قولتلك على المشكلة وأنت اتكلمت في الإعلام عنها، والطلبات عادية كلها».

وتابع: «الفرق والمنتخبات عندهم طائرة خاصة، كل المنتخبات بيسافروا في طيارة بيزنيس علشان كله يروح مرتاح، مش راكبين مع بعض في طائرة «اقتصادية»، وكل اتنين جنب بعض، يادوب فاردين رجلنا بالعافية، أنا كده مش مرتاح لما نكون 7 أو 8 ساعات سفر، ونكون قاعدين بشكل غير مريح، ده مش كويس، ممكن اللاعيبة مش بتتكلم، لكن واجبي إني اتكلم، أنا مش كابتن الفرقة بس لازم، أنا بطلب إن كل اللاعيبة تبقى متواجدة في طائرة بيزنس مش ليا لوحدي بس».

وواصل «صلاح» قائلًا: «الإمكانيات المادية للمنتخب، قادرة توفر للاعيبة طائرة اقتصادية.. مفيش مطالب فئوية، وأنا حابب إن يبقى ليا وللاعيبة كلها طائرة بيزنس».