بالفيديو| «صلاح»: «كان يتم اصطحاب أشخاص لغرفتي للجلوس معي والتقاط الصور التذكارية»

أكد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي أنه لم يطلب أن لا يقابل أحدًا ولا يلتقط صورًا تذكارية مع أحد.

وأوضح اللاعب: «أنا لعبت كتير بره، لكني لم أتعرض لموقف أن يصطحب أحد لي شخص في غرفتي من أجل التحدث معي والتقاط الصور التذكارية، على الرغم من وجود لاعب آخر بجواري في الغرفة، فهناك انتهاك كبير للخصوصية».

وتابع «صلاح» قائلًا: «أنا مش بتتنك»، ولكن كل ما يحدث خلال المعسكر، يشوبه شيئًا من الهرجلة».

وأكمل «صلاح» قائلًأ: «إن هذا الأمر حدث خلال معسكرات المنتخب الأخير، كيف لاتحاد الكرة أن ينفي هذا الأمر، وفي حال نفيه، أنا من حدث معه هذا الأمر وأنا من أحكيه أمام الجميع».