الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عاجل| مرتضى: إيقاف مستحقات لاعبي الزمالك إلى نهاية الموسم

بالفيديو| توتنهام يقسو على مانشستر يونايتد بثلاثية

هزيمة الزمالك أمام «النجوم» تلغي مؤتمر «اللائحة الجديدة».. غدًا

مرتضى منصور لـ «جهاد جريشة»: «أنا مش طايقك يا جدع»

الاتحاد السعودي مكذبًا «الجبلاية»: الزمالك يُشارك في مواجهتي «السوبر»

اليوم PM 09:28
كتب: أحمد موسى
الاتحاد السعودي مكذبًا «الجبلاية»: الزمالك يُشارك في مواجهتي «السوبر»

الزمالك

أخبار متعلقة

أصدر الاتحاد السعودي لكرة بيانًا رسميًا يؤكد خلاله مشاركة الزمالك في مباراتي السوبر المصري السعودي كما كان مقررًا.

وكان اتحاد الكرة المصري، أعلن صباح اليوم في الاجتماع الخاص مشاركة الأهلي والزمالك في مباراتي السوبر المصري السعودي أمام الهلال واتحاد جدة.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه:

«يود الاتحاد السعودي لكرة القدم التأكيد على أن مباراتي السوبر السعودي المصري ستقامان كما حدد لهما سابقاً في الرياض بين الهلال والزمالك، وفي جدة بين الاتحاد والزمالك».

وتابع البيان: «يأتي ذلك بعد أن اختار الناديان اللعب مع الزمالك لعدم تعاون النادي الأهلي المصري ولتأخره في إعطاء مواعيد محددة، وفق ما هو مأمول بالتعاون في مثل هذه المناسبات، التي تتطلع معها الأندية السعودية لبناء شراكات تعزز علاقات المحبة والأخوة بين رياضيي البلدين الكبيرين مصر والسعودية».

أخبار قد تعجبك

مفاجأة| عزوف جماهير الأهلى عن مباراة كمبالا

استطلاع رأى

  • الزمالك

    الزمالك

  • 0

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • نجوم المستقبل

    نجوم المستقبل

  • روما

    روما

  • 3

    :

    3

    08:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 0

    :

    3

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يقرر الرد على أزمة «صلاح» في بيان رسمي غدًا

┌«بسبب السوبر».. تركي آل الشيخ يفتح النار على المنتج «محمد العدل».. تعرف على السبب

نص ما قاله «مرتضى» للجهاز الفني لـ «نجوم المستقبل» خلال المباراة
اجتماع عاصف فى الجبلاية لحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب