الاتحاد السعودي مكذبًا «الجبلاية»: الزمالك يُشارك في مواجهتي «السوبر»

أصدر الاتحاد السعودي لكرة بيانًا رسميًا يؤكد خلاله مشاركة الزمالك في مباراتي السوبر المصري السعودي كما كان مقررًا.

وكان اتحاد الكرة المصري، أعلن صباح اليوم في الاجتماع الخاص مشاركة الأهلي والزمالك في مباراتي السوبر المصري السعودي أمام الهلال واتحاد جدة.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه:

«يود الاتحاد السعودي لكرة القدم التأكيد على أن مباراتي السوبر السعودي المصري ستقامان كما حدد لهما سابقاً في الرياض بين الهلال والزمالك، وفي جدة بين الاتحاد والزمالك».

وتابع البيان: «يأتي ذلك بعد أن اختار الناديان اللعب مع الزمالك لعدم تعاون النادي الأهلي المصري ولتأخره في إعطاء مواعيد محددة، وفق ما هو مأمول بالتعاون في مثل هذه المناسبات، التي تتطلع معها الأندية السعودية لبناء شراكات تعزز علاقات المحبة والأخوة بين رياضيي البلدين الكبيرين مصر والسعودية».