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مجدي عبد الغني يفتح النار على محمد صلاح ووكيله

اليوم PM 09:38
كتب: إبراهيم منصور
مجدي عبد الغني يفتح النار على محمد صلاح ووكيله

محمد صلاح

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شن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، هجومًا حادًا على محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، ووكيله الكولومبي رامي عباس، بسبب الازمة، التي نشبت بين اللاعب ومسئولي الجبلاية في الساعات الأخيرة.

وقال «عبد الغني»: «وكيل محمد صلاح يطالب اتحاد الكرة بالاستقالة حال عدم تنفيذ طلبات صلاح، من أنت حتى تطلب ذلك؟!، وزير الرياضة ذاته لايستطيع مطالبة اتحاد الكرة بالاستقالة».

وتابع «عبد الغني» موجهًا حديثه لـ «محمد صلاح»: «احنا كنا بننام في مطارات مسافرناش ولا مرة بطيارة خاصة ومرة واحدة سافرنا في طيارة حربية الكراسي كانت واقفة كده مقعدناش، وكنا بنحقق بطولات وانجازات».

وشدد «إذا كانت لديك أزمة عليك حلها مع اتحاد الكرة في الغرف المغلقة، وأنا مستعد أسافر لصلاح بكرة الصبح أشوف طلباته أيه وأعرضها على المجلس».

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