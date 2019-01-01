بالفيديو| «صلاح»: تحملت الكثير.. «وأنا مش كاره البلد»

قال النجم الدولي المصري، وأيقونة فريق ليفربول محمد صلاح، في مقطع فيديو منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ردًا على المؤتمر الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم:«أنت قولت كل حاجة في المؤتمر، وحاولت تشوه شكلي، وتطلعني كاره للبلد، ومتأكد إن الناس مش هتصدق ده كله».

وتابع «صلاح» قائلًا: «الحمد لله أنا مببخلش بحاجة عن المنتخب وتحملت كتير، وبرده لسة متحمل كل حاجة».

وناقش اتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم، العديد من الملفات الهامة على رأسها، أزمة محمد صلاح واتهامه أعضاء الاتحاد بتجاهل رسائله وعدم الرد عليها، بالإضافة إلى الإعلان عن اسم مدير المنتخب الجديد، الذي يتواجد ضمن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خاصة قبل استعدادات الفراعنة لمواجهة النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 والمقرر إقامتها بالكاميرون.