بالفيديو| «النجوم» يُحقق أول انتصاراته في تاريخ الدوري بالفوز أمام «الزمالك»

حقق فريق النجوم مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدف نظيف خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب بترو سبورت، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

سجل صلاح أمين هدف فريق النجوم في الدقيقة 27 ليمنح فريقه انتصارًا تاريخيًا أمام الزمالك لأول مرة في تاريخه.

الفوز هو الأول للنجوم في تاريخه بالدوري المصري، بينما تلقى الفارس الأبيض هزيمته الأولى هذا الموسم أمام الفريق الصاعد حديثا للدوري المصري.

الفوز يرفع رصيد النجوم للنقطة 5 ليرتقي للمركز 11 في ترتيب الدوري المصري، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 7 في المركز الخامس.