عاجل| مرتضى : سأحاسب «جروس».. وسأتدخل في التشكيل

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن غضبه الشديد، تجاه السقوط المفاجئ للفريق الأبيض أمام نجوم المستقبل اليوم، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف نظيف.

وقال «مرتضى» في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: «على جروس أن يعلم أنني من الأن فصاعدا سوف أتدخل في تشكيل الزمالك خلال المباريات المقبلة، ولن يكون بإمكان أي فرد من أفراد الجهاز الفني منعي من ذلك».

وتابع: «جروس يتحمل المسئولية الكاملة عن تلك الهزيمة، كما أنني قد تواصلت معه مرارًا، وتكرارًا، وفي أكثر من مناسبة، وأخبرته بأن يشرك العديد من اللاعبين المميزين بالفريق، والذين غابوا من معظم مبارياته خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتهم عبد الله جمعة، مصطفي فتحي، وأيمن حفني، أحمد مدبولي، محمد عنتر».

وواصل «جروس أصبح مجبرًا على إجراء العديد من التغييرات بصفوف الفريق خلال المباريات المقبلة، كما أنني سوف اعقد اجتماعًا خاصًا مع الجهاز الفني قريبًا لمعرفة أسباب الخسارة اليوم، وانخفاض المستوى الفني لجميع لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة».