عاجل| رئيس الزمالك: إيقاف مستحقات الاعبين حتى نهاية الموسم

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إيقاف مستحقات لاعبي الفريق إلى نهاية الموسم، بعد الخسارة، التي تلقاها الفريق اليوم على يد نجوم إف سي، بهدف دون رد.

وقال «مرتضى» عقب نهاية المباراة في تصريحات إذاعية: «مستاء من أداء اللاعبين والجهاز الفني في مباراة اليوم الجميع استسهل المباراة وهذه هي، التي تسببت في الخسارة»، مؤكدًا أنه توجد لائحة يتعامل بها مع اللاعبين.

وشدد: «لماذا لم يتم اللعب بثنائي في خط الهجوم، خاصة وأن فريق النجوم اليوم لم يفعل شيء سوى كرة الهدف، ومحمود فتح الله المدافع كل نجم الفريق طوال المباراة».

وكان الزمالك خسر اليوم أمام نجوم إف سي، بهدف دون رد، في المباراة، التي أقيمت بينهما اليوم باستاد بتروسبورت، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري العام.