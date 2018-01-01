بالمستندات| وكيل صلاح «يهين» اتحاد الكرة ويهدده بالاستقالة.. والجبلاية: الرد سيكون بالقانون

حصلت "الوطن" على نسخة من خطابات رامي عباس وكيل محمد صلاح إلى اتحاد الكرة والتي أهان فيها مسئولى الاتحاد وطالب مسئوليه بضرورة الاستقالة مناصبهم، في المقابل أعلن مسئولو الاتحاد في بيان أنهم سيتخذو الاجراءات القانونية ضد الوكيل.

وجاء نص خطاب وكيل صلاح كالتالي :"

"أكتب لكم بالنيابة عن محمد صلاح، كما تعلمون، الاتحاد المصري لكرة القدم تسبب في أذى بالغ لصلاح في الشهور الماضية، وهذا أمر لم ننساه ولا يجب عليكم نسيانه، لم تجعلوا صلاح مستريحا أثناء تأديته واجبه الدولي ولا أستطيع تذكر أي اتحاد محلي قد يعامل لاعب بهذا الشكل المخزي والمكروه، مثلما عاملتم صلاح.

"فشلكم في كأس العالم نتيجة مباشرة لسوء إدارتكم التي أبديتموها مثلما سجل صلاح في الوقت الضائع ضد الكونغو، نجاح الفريق في الملعب تراجع منذ ذلك الوقت".

وأضاف وكيل صلاح في الخطاب:"حاليا، نحن نراجع موقف محمد صلاح من اتحاد الكرة، فصلاح يضع مصر في أعلى مكانة، ودائما لا يجد الكلمات المناسبة ليصف شعوره أثناء اللعب لمنتخب مصر، ويتمنى أن يمثل مصر لأعوام وأعوام قادمة، محمد وطني حقيقي، ومثلما قال توماس جيفرسون (أحد الآباء الأمريكيين المؤسسين) من قبل: "المعارضة هي أعلى ممارسة للوطنية".

وتابع عباس:"قد نطلب من رئيس وإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاستقالة بأسرع وقت، مطالبتنا من عدمها تتوقف على استجابتكم لتلك الرسالة، وكيفية تعامل الاتحاد المصري مع الأوضاع في الأيام المقبلة".

وكشف عباس عن الأزمات التي ورط خلالها اتحاد الكرة النجم المصري محمد صلاح خلال تواجده في معسكر المنتخب المصري:"

"رغم إعلان الحب الواضح من اتحاد الكرة لصلاح عبر الإعلام، الاتحاد في كل مناسبة لم يحترم محمد ولم يبذل أي مجهود لإراحته أثناء تأدية واجبه الدولي".

"الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، وحتى الآن صمتكم يصم آذاننا".

"ببساطة، الأمر الوحيد الذي يجب على اتحاد الكرة الاستفادة من صلاح فيه هو لعب كرة القدم للمنتخب، لا أمر آخر، هذا أمر هام يجب أن تفهموه وتقبلوه".

بعيدا عن التدريبات والاجتماعات الفنية، يجب أن تعلموا أن صلاح بالنسبة لكم حي عند ركلة البداية وحتى ركلة النهاية، بعد ذلك وقبل ذلك، صلاح ليس موجودا بالنسبة لأغراض اتحاد الكرة، من الأسهل لكم أن تفكروا أن صلاح غير موجود في تلك الأوقات.

"وكذلك، لا أحد من اتحاد الكرة مسموح له أن يتناقش مع صلاح في إمكانية مقابلة أحد المشاهير له أثناء وجوده مع اتحاد الكرة، لن نتسامح مع الاتحاد المصري في سماحه للناس أن يعسكروا أمام غرفة محمد صلاح في الساعات الأولى من الصباح والدق على بابه في الساعة الثالثة أو الرابعة فجرا من أجل إمضاء على أوتوجراف أو صورة، أو تعامله مع الزحام أثناء التوجه لملعب المران".

ثم حدد عباس مطالب محمد صلاح خلال تواجده بمصر والتي جاءت كالتالي:"

حارسان خارج غرفة صلاح طوال الوقت، وآخر على المصعد في الدور الذي تكمن فيه غرفة صلاح.

كل الاتصالات الهاتفية لغرفة صلاح ممنوعة.

لا يمكن توقع أن يكون صلاح متاحا لأي أنشطة ترويجية أو حوارات أو مقابلات أو أنشطة دعائية أو زيارات رسمية أو زيارات VIP أو جلستا تصوير أو أي أمر مشابه عن طريق اتحاد الكرة.

كل تلك الأمور يجب تنسيقها معي كالمدير الوحيد لشركة MS Commercial Limited.

في أي وقت يسافر فيه صلاح لأداء واجبه الوطني، على اتحاد الكرة أن يضمن أن يتم إيصاله من الطائرة مباشرة إلى غرفته في الفندق بشكل سري، وكل من يتعامل معه عليه أن يعلم أن ليس من حقهم طلب الصور أو التوقيعات أو محاولة تعطيله بأي شكل من الأشكال.

على محمد أن يكون دائما مصحوبا بحارسين وأن يكون دائما منقولا بشكل آمن ومريح لملعب التدريب.

أي أحد يعمل للاتحاد أو قريب له بأي شكل من الأشكال، وضيوفه، ليس من حقهم طلب إمضائات أو صور، سيكون هناك وقت ومكان لتلك الأمور عن طريق MS Commercial Limited وليس عن طريق اتحاد الكرة.

صورة صلاح لا يجب استعمالها بأي شكل من اتحاد الكرة أو رعاته دون أي موافقة كتابية من شركة MS Commercial LTD.

لا استعمال فردي لصورة صلاح أو جماعي مع المنتخب.وكونكم فشلتم في كل محاولاتكم للإيقاع بيني وبين صلاح، كل مجهوداتكم يجب أن تركز على التأكد أن صلاح مرتاح وليس مدمرا عندما يلعب لمنتخب مصر.

على المدى القصير، استجابتكم لتلك المطالب ستحدد إذا كنا نصدقكم أم لا. وفي حال عدم حدوث ذلك على الاتحاد المصري كله الاستقالة، وكذلك أظن أن الشعب المصري يوافقنا في هذا الأمر.

ونحن في انتظار ردكم في موعد أقصى 27 أغسطس، موقعا من رئيس الاتحاد، لن نتحدث للإعلام أو عبر وسائل التواصل لكن يمكننا التراجع عن هذا القرار في أي وقت.

أما بالنسبة للكلمات التي قيلت عني من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم والذين يتحدثون من قبلهم، أقترح عليكم بالنسبة بشكل عملي أن تنظروا للتاريخ القصير بيننا وتروا إن كان يمكنكم الوقوف أمامي، أو الحرب معي في الإعلام أو في المحاكم أو أي مكان.

خطواتكم المقبلة، عليكم أن تردوا علينا بموعد أقصى يوم 27 أغسطس 2018.

إجابتكم يجب أن تؤكد موافقتكم على كل ما قيل، إذا لم تجيبوا في الوقت المناسب أو كانت تصرفاتكم أقل من توقعاتنا أو لاحظنا أنكم غير جادين في تحقيق مطالبنا، أنا ومحمد سنطالب باستقالة رئيس اتحاد الكرة ومجلسه.

في يوم 2 سبتمبر، سنكتب لكم ولكل المجلس منادين باستقالتكم بعد 5 أيام، وبعدها يوم 7 سبتمبر في تمام الثانية عشر ظهرا سنجعل تلك الدعوة عامة.

وناقش اتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم، العديد من الملفات الهامة على رأسها، أزمة محمد صلاح واتهامه أعضاء الاتحاد بتجاهل رسائله وعدم الرد عليها، بالإضافة إلى الإعلان عن اسم مدير المنتخب الجديد، الذي يتواجد ضمن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خاصة قبل استعدادات الفراعنة لمواجهة النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 والمقرر إقامتها بالكاميرون.