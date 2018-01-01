الأهلى فى مهمة مزدوجة أمام كمبالا للثأر والتمسك بالقمة

نقلا عن العدد الورقي

يستضيف الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فريق كمبالا سيتى الأوغندى، فى ختام مباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة تحكيمية للمغربى رضوان جيد.

«كارتيرون» يطالب الفريق بمصالحة الجماهير بعرض جيد..

يدخل الأهلى مباراة اليوم دون أى ضغوط، بعد نجاحه فى تصدر مجموعته الأولى بدور المجموعات الأفريقى برصيد 10 نقاط، وتأهله رسمياً إلى دور الثمانية، حيث يخوض المباراة بحثاً عن الاحتفاظ بالمركز الأول لتجنب المواجهات القوية فى الدور ثمن النهائى خلال القرعة التى سيتم إجراؤها خلال الفترة المقبلة إلى جانب سعيه للثأر من المنافس بعد الخسارة منه بهدفين فى لقاء الذهاب.

«سليمان وجابر» يغيبان للإيقاف والإصابة..

يغيب عن الأحمر فى مباراة اليوم الثنائى وليد سليمان وميدو جابر، الأول بسبب الإيقاف، و«ميدو» بسبب عدم تعافيه من إصابة فى العضلة الخلفية، فيما يعود للفريق أحمد فتحى الذى تم استبعاده محلياً فى المباريات الأخيرة، لتجهيزه لمباريات البطولة الأفريقية.

وفضل الجهاز الفنى عدم تغيير طريقة اللعب فى مباراة اليوم خوفاً من حدوث نتائج عكسية وتلقى الهزيمة والعودة للمركز الثانى فى مجموعته ومواجهة فرق المقدمة فى المجموعات الأخرى، حيث ينوى الفرنسى «كارتيرون» خوض مباراة اليوم بنفس تشكيلة وطريقة لعب الفريق المعروفة مع وجود مفاضلة بين الدفع بصلاح إسلام محارب ومؤمن زكريا لتعويض غياب وليد سليمان، كما يفاضل أيضاً بين على معلول أو أيمن أشرف لقيادة الجبهة اليسرى، وفى حالة مشاركة الأخير سيشارك «معلول» فى مركز الجناح.

وشاهد الجهاز الفنى عدداً من المباريات الخاصة أمام تاون شيب والترجى التونسى، بالإضافة إلى مباراة الفريقين التى أقيمت فى الدور الأول لدراسته جيداً ولتحديد نقاط القوة والضعف، كما عقد المدير الفنى محاضرة خاصة مع لاعبيه مساء أمس بفندق الإقامة، شرح فيها المدير الفنى خطة اللعب ودور كل لاعب فى الملعب لضمان تحقيق الفوز.

وحذر الجهاز الفنى لاعبيه من الاستهانة ببطل أوغندا، خاصة فى الهجمات المرتدة للضيوف بجانب التسديدات البعيدة والتى شكلت خطورة كبيرة فى مباراة الذهاب، وضرورة التركيز لتحقيق الفوز عليه فى مباراة اليوم لضمان تحقيق الفوز وضمان الصدارة واستغلال أفضلية خوض مباراة العودة فى دور الثمانية على أرضه ووسط جماهيره، مشدداً على الجميع بمصالحة جماهيرهم بتقديم عرض جيد وفوز مُقنع.

وينتظر أن يخوض الأحمر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعى سعد سمير وساليف كوليبالى وعلى معلول (أيمن أشرف)، وفى الوسط حسام عاشور وعمرو السولية وناصر ماهر وصلاح محسن ومؤمن زكريا (إسلام محارب)، وفى الهجوم وليد أزارو.

و«موتيبى»: جاهزون لتكرار الفوز

على الجانب الآخر، يدخل فريق كمبالا سيتى مباراة اليوم بحثاً عن الفوز لحفظ ماء الوجه بعد تأكد خروجه من سباق المنافسة وسعيه للحصول على مركز (شرفى) فى مجموعته والابتعاد عن المركز الرابع، خاصة بعد فوزه فى المباراة الأخيرة على فريق تاون شيب البتسوانى بهدف نظيف.

ويبحث مايك موتيبى، المدير الفنى لفريق كمبالا سيتى، عن إحراج المارد الأحمر فى ملعبه ووسط جماهيره، خاصة أنه نجح فى الفوز عليه فى أوغندا بهدفين نظيفين، حيث أوضح «موتيبى» أنه حضر للقاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية مثلما فعل فى بلاده، لافتاً إلى أنه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الأهلى، ويسعى لتحقيق الفوز والخروج من الباب الكبير من البطولة.