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«حمودي وأزارو» يقودان هجوم الأهلي أمام «كامبالا»

اليوم PM 07:51
كتب: حسين غريب
«حمودي وأزارو» يقودان هجوم الأهلي أمام «كامبالا»

فريق الأهلي

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة كامبالا سيتي الأوغندي، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - علي معلول.

خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - ناصر ماهر - إسلام محارب - أحمد حمودي.

خط الهجوم : وليد أزارو.

بينما ضمت دكة بدلاء كلا من :-

شريف إكرامي - هشام محمد - مؤمن زكريا - مروان محسن - أكرم توفيق - محمد نجيب - صلاح محسن.

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