بالفيديو| «أزارو» يتقدم للأهلي في شباك «كمبالا»

تقدم وليد أزارو بالهدف الأول للأهلي في شباك كمبالا سيتي بالدقيقة 22 خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب بر العرب، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

واستغل وليد أزارو عرضية علي معلول من الجانب الأيسر، ليستقبلها المهاجم المغربي برأسه في شباك الفريق الأوغندي، محرزًا الهدف الأول للمراد الأحمر.

ويلتقي الأهلي أمام كامبالا سيتي الأوغندي، الأن، باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويأمل الأحمر في تحقيق الفوز لانتزاع صدارة المجموعة، ويدخل المباراة برصيد 10 نقاط، نفس رصيد الترجي الذي يواجه تونشيب البتسواني في نفس التوقيت.