بالفيديو| «كمبالا» يُفاجئ الأهلي بـ «هدف التعادل» في شباك «الشناوي»

سجل فريق كمبالا سيتي هدف التعادل في شباك الأهلي، خلال المباراة، التي تجمعهما حاليًا على ملعب برج العرب.

واستغل «جاكسون نوندا» عرضية من الجانب الأيسر، ليسكنها برأسه في شباك الحارس محمد الشناوي محرزًا هدف التعادل للفريق الأوغندي.

ويلتقي الأهلي أمام كامبالا سيتي الأوغندي، الأن، باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويأمل الأحمر في تحقيق الفوز لانتزاع صدارة المجموعة، ويدخل المباراة برصيد 10 نقاط، نفس رصيد الترجي الذي يواجه تاونشيب البتسواني في نفس التوقيت.