التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين «الترجي» و«تاونشيب»

انتهى الشوط الأول من مباراة تاونشيب روللز والترجي التونسي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، خلال المباراة، التي تجمعهما بملعب بتسوانا الدولي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دوري أبطال أفريقيا من المجموعة الأولى.

ويحتاج الترجي للفوز مع تعثر الأهلي أمام كمبالا سيتي، من أجل اقتناص صدارة المجموعة الأولى، بينما ودع تاونشيب البطولة رسميا من الجولة السابقة.

الجدير بالذكر أن الشوط الأول من مباراة الأهلي وكمبالا سيتي، انتهى بالتعادل الإيجابي خلال المباراة، التي تجمعهما بملعب برج العرب حاليًا.