بالفيديو| الأهلي يُحلق في صدارة المجموعة بانتصار شاق على «كمبالا سيتي»

ضمن الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الأولى بانتصار شاق على كمبالا سيتي بنتيجة 4-3 خلال المباراة، التي جمعتهما على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

انتصار الأهلي رفع رصيده للنقطة 13 ليصعد لدور الثمانية كأول للمجموعة الأولى بفارق نقطتين عن الترجي والذي تأهل كثاني، بينما احتل كمبالا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وتذيل تاونشيب الترتيب بـ5 نقاط.

وليد أزارو افتتح التسجيل للأهلي في الدقيقة 24 برأسية متقنة، قبل أن يدرك «جاكسون نوندا» هدف التعادل لكمبالا في الدقيقة 40.

وأضاف «ساليف كوليبالي» الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 51، ليعود كمبالا مجددًا بهدف التعادل عن طريق ماجمبو.

وفي الدقيقة 62 سجل وليد أزارو الهدف الثالث للأهلي، قبل أن يُسجل صلاح محسن الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 82، قلص كمبالا سيتي النتيجة بالهدف الثالث بتسديدة من «آلان أوكيلو» فشل خلالها محمد الشناوي بالتصدي لها.