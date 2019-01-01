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اليوم.. شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لودية روسيا

اليوم AM 02:01
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
اليوم.. شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لودية روسيا

شوقي غريب

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قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إعلان قائمة المنتخب للمعسكر المقبل، اليوم الأربعاء، بعدما عقد جلسة أمس الثلاثاء، مع خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، للتنسيق فيما بينهما بخصوص اختيار لاعبي المنتخبين وبحضورهاني رمزي مدرب المنتخب الأول.

وأشاد غريب، بما دار في الاجتماع وتمنى التوفيق للفريق الأول في لقائه القادم أمام النيجر المقرر له 8 سبتمبر المقبل، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأولمبي معسكره يوم ٣ سبتمبر المقبل، ويغادر إلى روسيا بعدها بيومين ويلعب مباراته الودية أمام نظيره الروسي يوم ٧ أغسطس بالعاصمة موسكو. 

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