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13 لاعبا من الدوري المصري استعدادا للنيجر.. واستبعاد «فتحي وإكرامي»

اليوم PM 12:39
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
13 لاعبا من الدوري المصري استعدادا للنيجر.. واستبعاد «فتحي وإكرامي»

المنتخب

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اعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أسماء 13 لاعبا تم اختيارهم من الدوري المصري للمشاركة في معسكر الإعداد لمباراة النيجر ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية

واللاعبون هم: محمد الشناوي وصلاح محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف ( الأهلي ) ، محمود جنش و طارق حامد ( الزمالك ) ، باهر المحمدي ومحمد صادق ( الاسماعيلي )، علي جبر و محمد حمدي ( بيراميدز) ، أحمد جمعة ( المصري ) ، حسام حسن ( سموحة ) ، اسلام جابر ( الداخلية ).

وكان أجيري قد أعلن في وقت سابق اسماء 13 لاعبا محترفا في الخارج للمهمة نفسها.

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