مجدي عبد الغني مهاجما أحمد مجاهد.. لا يقوم بدوره كمتحدث رسمي وبيتكلم في الذرة

أكد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة، على ان اتحاد الكرة لم يساعده على الرد حول الأكاذيب التي أثيرت الفترة الماضية حول أزمة محمد صلاح مع الجبلاية.

وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد: "تعجبت من موقف أحمد مجاهد المتحدث الرسمي للاتحاد، والذي لم يذكر من قريب أو بعيد أن كل الحسابات الموجودة على مواقع التواصل الإجتماعي غير حقيقية، وهدفها تشوية أعضاء الجبلاية وتحديدا أنا".

وتابع: "أنا ليس لدي أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، وأحمد مجاهد كمتحدث رسمي للجبلاية لا يقوم بدورة نهائيا، لأنه تغاضى الدفاع عن الأعضاء، وهو يستطيع التحدث في أي شيء حتى الذرة".