«خاص»| رئيس الزمالك يُجبر أولياء الأمور علي التظاهر أمام «اللجنة الأوليمبية»

علم «الوطن سبورت» أن رئيس نادي الزمالك أجرى اتصالًا بالأجهزة الفنية للألعاب الجماعية داخل النادي، وطالبهم بالتوجه الي مقر اللجنة الأوليمبية.

كما أبلغهم «مرتضى» بضرورة إبلاغ أولياء الأمور، بالتواجد والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ومن يتخلف عن الحضور إبلاغ اسمه.

يذكر أن رئيس نادي الزمالك، قام بتحريض عمال النادي، على التوجه للجنة الأوليمبية المصرية للتظاهر، للتأكيد على صحة إجراءات الجمعية العمومية، المقرر إقامتها يومى الخميس والجمعة المقبلين.