حسام حسن: المصري حقق إنجازاً كبيراً بتأهله لربع نهائي «الكونفدرالية»

أعرب حسام حسن المدير الفني لفريق المصري عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الهلال السوداني بهدفين في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية والتأهل في وصافة المجموعة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: " الحمد لله على هذا الأنجاز، أهنئ اللاعبين والجماهير على هذا الانتصار، فاللاعبين بذلوا مجهود كبير خلال الفترة الماضية من ضغط المباريات في البطولات المختلفة والسفر المتكرر".

وأكمل: "لعبنا اليوم منقوصين لاعب في القائمة من الإصابات التي عانينا منها أمثال إيقاف أحمد جمعة، وإيزي وإصابة إسلام صلاح، ومع ذلك قدمنا أداء جيد وأهدرنا العديد من الفرص".

وتابع: "سعيد من استغلال اللاعبين الكرات الثابتة التي دائما ما نعمل عليها خلال التدريبات، ولابد أن أؤكد للجميع أن المصري حقق إنجاز كبير، إذ ليس من السهل أن تعبر دور المجموعات بدون هزيمة".

وشدد "أتمنى يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة ومواجهة فريق في المتناول الدور المقبل بعد إجراء القرعة، خاصة اننا لدينا طموح كبير في هذه البطولة لن تتوقف عند عبور دور المجموعات فقط، وأشكر فريق الهلال الذي لديه تاريخ كبير، ولكنه غير موفق في هذه البطولة".