بالفيديو| هاني العتال: الدعوة لعمومية الزمالك باطلة

أكد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك أن إعلان رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور، عن إقامة جمعية عمومية وغير عادية يومي 30 و31 أغسطس الجاري، وهو أمر غير قانوني لأن الجمعية العمومية العادية يجب إقامتها على يوم واحد وليس يومين طالما لا توجد انتخابات بالنادي.

وقال العتال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " كورة كل يوم"الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة " الأولى": " مناقشة التصويت على العضويات المستثناة في الجمعية العمومية أمر غير مقبول لأن الأمر قيد التحقيقات بالنيابة، بالإضافة إلى عدم دعوة مجلس الزمالك للجنة الأولمبية للإشراف عل الجمعية العمومية وهو أمر مخالف للائحة".

وأضاف: " مجلس الزمالك يرغب في تصويت الجمعية العمومية لمنح المجلس أحقية في إبرام تعاقدات تتخطى مدة المجلس، رئيس الزمالك أعلن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، وسيقيم الجمعية العمومية في موعدها وهو أمر غريب لأن لو اللجنة الأولمبية أقرت بصحة الجمعية العمومية لما تقدم ببلاغ ضد رئيس اللجنة الأولمبية".