مرتضى منصور: لن أخوض انتخابات الزمالك المقبلة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لن يترشح في انتخابات النادي الأبيض المقبلة بنسبة 99 %، مشددا على أنه سيكتفي بما قدمه للقلعة البيضاء في الفترات السابقة.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " كورة كل يوم"الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة " الأولى": " كل ما أسعى لتحقيقه هو إنهاء فرع النادي في 6 أكتوبر وكذلك النادي النهري حتى أسلم أعضاء النادي حصاد مدتي بعد أن حققت فائض ميزانية 270 مليون جنيه".

وأضاف: " عندما تركت النادي لرئيس النادي الأسبق ممدوح عباس، خربه وفي آخر دورتين أعدت بناء الزمالك من جديد وسأكتفي بهذه المدة".