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مرتضى منصور: لن أخوض انتخابات الزمالك المقبلة

اليوم AM 01:02
كتب: شادي ممدوح
مرتضى منصور: لن أخوض انتخابات الزمالك المقبلة

مرتضى منصور

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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لن يترشح في انتخابات النادي الأبيض المقبلة بنسبة 99 %، مشددا على أنه سيكتفي بما قدمه للقلعة البيضاء في الفترات السابقة.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج " كورة كل يوم"الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة " الأولى": " كل ما أسعى لتحقيقه هو إنهاء فرع النادي في 6 أكتوبر وكذلك النادي النهري حتى أسلم أعضاء النادي حصاد مدتي بعد أن حققت فائض ميزانية 270 مليون جنيه".

وأضاف: " عندما تركت النادي لرئيس النادي الأسبق ممدوح عباس، خربه وفي آخر دورتين أعدت بناء الزمالك من جديد وسأكتفي بهذه المدة".

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