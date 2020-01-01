رسميًا| «بالمستندات»اللجنة الأولمبية تعلن بطلان جمعية الزمالك العمومية

نشرت اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، بيانا رسميًا أعلنت فيه بطلان الجمعية العمومية العادية والغير عادية لنادي الزمالك، والمقرر إقامتها يومي الخميس والجمعة.

وأكد البيان التي أصدرته اللجنة على عدم صحة حضور مندوب اللجنة للجمعيتين لما شابهما من بطلان.

وأشارت اللجنة في البيان أن هذا القرار يتوافق مع المبدأ الذي وضعته اللجنة، والتي من خلاله أقرت ببطلان الجمعية العمومية مع النادي الأهلي، بعدما عقدت على يومين، وهو ما يخالف نص القانون.

وجاء البيان كالتالي: