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مرتضي يتحدي «الأولمبية» ويتمسك بإقامة الجمعية العمومية رغم البطلان

اليوم AM 03:53
كتب: محمود فؤاد
مرتضي يتحدي «الأولمبية» ويتمسك بإقامة الجمعية العمومية رغم البطلان

مرتضى منصور

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أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إصراره على إقامة الجمعية العمومية والعادية والغير عادية، والتي حدد لها يومي الخميس والجمعة موعدًا للانعقاد.

وعلم الوطن سبورت أن هناك بعض الاقتراحات بأن يتواجد مستشارين من الأعضاء للإشراف على الجمعية العمومية.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت قرارًا رسميا أعلنت فيه بطلان الجمعية العمومية العادية والغير عادية لنادي الزمالك، بموجب القانون.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عدم إرسال 260 موظف لنادي الزمالك من أجل الإشراف على الجمعية العمومية للنادي الأبيض.

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