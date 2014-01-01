حوار| خير الدين مضوى: طموحاتى مع الإسماعيلى بلا حدود.. واعتزال عماد متعب صدمني

نقلاً عن العدد الورقي

فى عام 2008 عمل مدرباً مساعداً فى الجهاز الفنى لفريق وفاق سطيف الجزائرى، تدرج فى المناصب حتى وصل إلى منصب المدير الفنى للفريق فى عام 2014، وحصل معه على لقب دورى أبطال أفريقيا، استقال وذهب إلى الوحدة السعودى، وحصد لقب أفضل مدرب عربى فى عام 2015، المدرب الجزائرى خير الدين مضوى توج بلقب أفضل مدرب فى قارة أفريقيا من الاتحاد الأفريقى «الكاف» عام 2014، وأفضل مدرب فى الجزائر، وحالياً يقود الإسماعيلى بطموحات جديدة.

«الوطن» التقت بالمدير الفنى للدراويش، فى حوار خاص تحدث فيه عن كواليس تعاقده مع الدراويش، والعناصر التى طلب ضمها للفريق، وشكل المنافسة على الدورى هذا الموسم، ورأيه فى الحضرى، وسر فشل صفقتى أحمد الشيخ وشيكابالا وأمور أخرى داخل الحوار.

أنا المسئول عن أى نتائج سلبية.. العقوبات المالية على اللاعبين فكر قديم.. لا أقبل تدخل الإدارة فى عملى.. وأطالب الجماهير بالصبر على الفريق

كيف بدأت المفاوضات مع مجلس الإسماعيلى لقيادة الفريق؟

- مفاوضاتى مع الإسماعيلى بدأت قبل انطلاقة الموسم الكروى الحالى، ووافقت على تدريب الدراويش بسبب شعبيته الكبيرة فى مصر، والوطن العربى، وسعيد جداً بالمهمة وبوجودى فى الإسماعيلى بشكل خاص، ومصر بشكل عام.

هل كانت هناك صعوبات خلال المفاوضات؟

- لم يكن هناك أى نوع من الصعوبة، سيطر التفاهم التام بين كل الأطراف، وتمت المفاوضات بشكل مثالى، ومتميز للغاية مع رئيس النادى المهندس إبراهيم عثمان.

هل توجد شروط جزائية فى عقدك مع النادى؟

- لا توجد شروط جزائية فى عقدى، وكما قلت لك ساد التفاهم المشترك العلاقة بيننا من البداية.

هل كانت أمامك عروض من أندية أخرى بخلاف الإسماعيلى؟

- نعم كنت أمتلك العديد من العروض العربية والخليجية ولكننى فضلت فى النهاية أن أخوض تجربة جديدة فى الدورى المصرى لأنه واحد من أقوى الدوريات العربية إضافة إلى الرغبة الجادة التى وجدتها من إدارة الإسماعيلى من أجل إتمام التعاقد معى.

هل اعترضت فعلاً على تشكيل الجهاز المعاون وكنت ترغب فى تغييره؟

- لم يحدث ذلك على الإطلاق فالجهاز الذى معى من أبناء النادى المخلصين وهم محمد أبوجريشة وعمرو فهيم وسعفان الصغير، وطلبت فقط وجود مدرب الأحمال التونسى ياسين بوصعيدة.

هل تتوقع الخروج من تجربتك بالدورى المصرى بفوائد فنية؟

- نعم، ستكون تجربة مفيدة للغاية، وأنا أعشق الوجود فى الدوريات المختلفة بعد وجودى من قبل بالدورى الجزائرى والسعودى والتونسى وأخيراً الدورى المصرى، وبشكل عام تدريب برازيل العرب خطوة مهمة فى مشوارى التدريبى.

هل كنت تعلم أن الإسماعيلى استغنى عن عدد من لاعبى القوام الأساسى؟

- نعم، كنت على علم بذلك، حيث أبلغنى رئيس النادى الإسماعيلى أنه سيتم الاستغناء عن 7 لاعبين من القوام الأساسى للفريق وهو ما حدث ووافقت على الأمر، خاصة أن أى شىء يتم بالتوافق بينى وبين إدارة النادى.

ما تقييمك لفترة عملك مع الإسماعيلى حتى الآن؟

- هى فترة جيدة، اللاعبون يحتاجون مزيداً من الوقت من أجل الانسجام، والإسماعيلى قادر على العودة إلى مكانه الطبيعى من جديد، وكنا نستحق الفوز فى المباراة الأولى ببطولة الدورى العام أمام الأهلى كما أننا لا نستحق الهزيمة من الاتحاد ولكن فى النهاية هى كرة قدم، كل شىء وارد بها والنتائج بدأت تسير بشكل جيد بعد الفوز الأخير على حساب فريق مصر للمقاصة.

هل كان لك دور فى رفع الإيقاف عن عمر الوحش وعودته بمباراة المقاصة؟

- نعم تحدثت مع مجلس إدارة الإسماعيلى بشأن رفع الإيقاف عن لاعب خط وسط الفريق عمر الوحش، وكانت هناك استجابة من إدارة النادى وتم رفع الإيقاف عنه وعاد اللاعب للمشاركة فى المباريات من جديد.

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هل لاحظت تدخل الإدارة فى اختصاصاتك الفنية؟

- لا يوجد ذلك على الإطلاق، مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان منحنى الصلاحيات كاملة فى عملى دون أى تدخل، وهو أمر مطلوب للمدير الفنى لكى ينفذ ما يخطط له دون ضغوط من الخارج حتى ولو كانت من مجلس إدارة النادى، وأنا عن نفسى وفى كل الأندية التى عملت بها لا أقبل بذلك حتى ولو كان أمامه رحيلى عن الفريق الذى أقوم بتدريبه.

هل الإسماعيلى فى حاجة للاعبين جدد فى يناير؟

- بالطبع أى فترة انتقالات تحتاج تعاقدات جديدة، ولكن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن فترة الانتقالات الآن وسندرس كل الاحتياجات الخاصة بنا خلال المرحلة المقبلة لدراسة الأفضل بالنسبة لنا كفريق جماعى معروف عنه تقديم كرة جميلة تليق ببرازيل العرب.

هل الفريق قادر على الفوز بالدورى العام؟

- سيتحدد ذلك الأمر من وجهة نظرى بعد الأسبوع الثامن من مسابقة الدورى العام، وقتها أستطيع أن أقول الموقف النهائى للإسماعيلى من المنافسة، وبشكل عام طموحاتى مع الفريق كبيرة وبلا حدود، وقدرات اللاعبين تؤهلنا جميعاً لتحقيقها، وبشكل عام الدورى المصرى مميز جداً ويضم خامات طيبة للغاية، والمنافسة به هذا الموسم ستكون صعبة للغاية على الجميع.

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من اللاعب الذى كنت تتمنى انضمامه للإسماعيلى؟

- كنت أتمنى التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلى والمدافع الجزائرى ربيع ميلودى، وناديه رفض التفريط فيه بسبب المشاركة بالبطولة الأفريقية، كما أن الأهلى رفض التفريط فى الشيخ وكانت هناك مطالب ومبالغة مالية من جانبهم، كما كنت أتمنى عدم اعتزال عماد متعب لاعب الأهلى فقد كان الخبر بالنسبة لى صدمة، وكنت أرغب فى انضمامه للإسماعيلى، لما كان سيضيفه للدراويش من مميزات هجومية رائعة لما يتمتع به من خبرات تجعله قبل الاعتزال صفقة قوية ومفيدة للغاية داخل أى فريق.

ما سبب فشل صفقة تعاقد الإسماعيلى مع شيكابالا؟

- كنت أرغب فى انضمام شيكابالا للإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكن الزمالك رفض التفريط فيه بشكل نهائى، وكان قرارهم بالاستغناء عنه على سبيل الإعارة فقط لا غير وليس البيع النهائى، وهو الشىء الذى رفضته إدارة الإسماعيلى.

كيف ترى عصام الحضرى؟

- التعاقد مع الحضرى صفقة ممتازة للإسماعيلى، ولم نشعر بأى غياب لمحمد عواد فى ظل وجود الحضرى فهو حارس عملاق بمعنى الكلمة.

من المسئول عن تذبذب نتائج الإسماعيلى؟

- أتحمل المسئولية كاملة من البداية للنهاية، اللاعبون يسعون لتقديم المطلوب منهم على أكمل وجه، لا يوجد لاعب واحد بالفريق لا يقوم بدوره سواء فى التدريبات أو المباريات، هناك رغبة شديدة من الجميع للوجود فى التشكيل الأساسى للفريق، وعن نفسى كمدرب أشعر بسعادة كبيرة من مستويات كل اللاعبين.

هل تؤيد قرارات بعض إدارات الأندية بشأن توقيع عقوبات مالية على اللاعبين فى حالة النتائج السلبية؟

- أرى أن ذلك الأمر فكر قديم، ولا يتناسب مع الأندية الكبيرة التى تنافس على البطولات.

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ما رسالتك لجماهير الدراويش؟

- أطالبهم بالصبر على الفريق خلال المرحلة المقبلة، الفريق فى حاجة إلى مزيد من التجانس بين جميع اللاعبين، وعندما نصل إلى النسبة المطلوبة فى هذا الأمر سيختلف الأداء بشكل عام.

على المستوى الشخصى لماذا الرحيل عن وفاق سطيف الجزائرى رغم الإنجازات التى حققتها؟

- حققت مع فريق وفاق سطيف ما لم يحققه أى مدير فنى محلى منذ سنوات عديدة وحصلت معهم على خمس بطولات، وفضلت أن تكون لى تجربة أخرى فى دوريات مختلفة وهو ما حدث بالعمل مع النجم الساحلى والوحدة السعودى والإسماعيلى المصرى.

ما رأيك فى تجربة نادى بيراميدز؟

- تجربة مفيدة وقوية للغاية ستضيف للدورى المصرى بنسبة كبيرة، وأتمنى لها النجاح من أجل مزيد من الاستثمار فى الدورى خلال المرحلة المقبلة.

هل أنت مع تعاقد اتحاد الكرة المصرى مع المدرب أجيرى لقيادة الفراعنة؟

- بكل صراحة كنت أتمنى فى ذلك التوقيت أن يتم التعاقد مع مدير فنى مصرى بدلاً من الأجنبى لأنه أفيد للاعب المصرى ولكن فى النهاية تم التعاقد مع أجيرى وهو مدير فنى متميز.حرصت على اصطحاب أسرتى معى إلى مصر للمزيد من التركيز فى الملعب بشكل كامل حيث أشعر بالراحة النفسية، وأسرتى بجوارى، ومن اللحظة الأولى لقدومنا شعرنا جميعاً بالاستقرار داخل بلد الفراعنة، ولم نشعر بالغربة مطلقاً ويكفى حب الناس واستقبالهم لنا فى كل مكان بشكل طيب.