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عاجل| المحكمة تقضي بحبس «مدير الإدارة الهندسية» بالزمالك عام مع الشغل

اليوم PM 08:27
كتب: محمود فؤاد
عاجل| المحكمة تقضي بحبس «مدير الإدارة الهندسية» بالزمالك عام مع الشغل

صورة أرشيفية

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قررت محكمة جنح العجوزة حبس المهندس «حميدو شاكر عيسى»، مدير الإدارة الهندسية بنادي الزمالك عام مع الشغل.

ومن المنتظر استئناف الحكم خلال 10 أيام، علما بأن «حميدو» سوف يحضر في الاستئناف بشخصه لأن الحضور وجوبي، بعدما غاب عن جلسة اليوم، وحضر عنه محامي نادي الزمالك.

والجدير بالذكر أن «حميدو» لديه قضية أخرى غدًا خاصة بتراخيص النادى النهري ومخالفاتها.

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