20 دقيقة| «إنبي» يُهدد «الزمالك».. والتعادل السلبي مستمر

مرت 20 دقيقة من زمن مباراة إنبي والزمالك ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب بترو سبورت، في إطار الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري.

بداية الفريقين كانت هادئة في اللقاء مع استحواذ نسبي للفارس الأبيض من الجانب الأيمن عن طريق الثنائي محمد إيراهيم وإبراهيم حسن.

انطلق بهاء مجدي من الجانب الأيسر، قبل أن يرسل عرضية متقنة، إلا أن مدافع الفريق البترولي أطاح بالكرة من منطقة الخطورة.

وبادل إنبي ضيفه الزمالك الهجمات بفضل سرعات مهاجمه عرفة السيد، والذي شكل خطورة كبيرة على مدافعي الزمالك، إلا أن يقظة محمود حمدي الونش منعت مهاجم الفريق البترولي من تهديد مرمى محمود جنش.

وفي الدقيقة 15، مرر نوح وائل تمريرة لعرفة السيد المنفرد بالمرمى، إلا أن جنش كان أقرب للكرة من مهاجم إنبي.