الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

80 دقيقة| الزمالك يواصل تفوقه على إنبي

بالفيديو| «يوفنتوس» يُحلق في صدارة «الكالتشيو» بالفوز على «بارما».. والنحس يُطارد «رونالدو»

«كاسونجو» يدخل في «نوبة بكاء» بعد هدفه أمام «إنبي»

70 دقيقة| «الزمالك» يستغل انهيار «إنبي».. ويتقدم بـ «رباعية»

20 دقيقة| «إنبي» يُهدد «الزمالك».. والتعادل السلبي مستمر

اليوم PM 09:21
كتب: أحمد موسى
20 دقيقة| «إنبي» يُهدد «الزمالك».. والتعادل السلبي مستمر

الزمالك وإنبي (صورة أرشيفية)

أخبار متعلقة

مرت 20 دقيقة من زمن مباراة إنبي والزمالك ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب بترو سبورت، في إطار الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري.

بداية الفريقين كانت هادئة في اللقاء مع استحواذ نسبي للفارس الأبيض من الجانب الأيمن عن طريق الثنائي محمد إيراهيم وإبراهيم حسن.

انطلق بهاء مجدي من الجانب الأيسر، قبل أن يرسل عرضية متقنة، إلا أن مدافع الفريق البترولي أطاح بالكرة من منطقة الخطورة.

وبادل إنبي ضيفه الزمالك الهجمات بفضل سرعات مهاجمه عرفة السيد، والذي شكل خطورة كبيرة على مدافعي الزمالك، إلا أن يقظة محمود حمدي الونش منعت مهاجم الفريق البترولي من تهديد مرمى محمود جنش.

وفي الدقيقة 15، مرر نوح وائل تمريرة لعرفة السيد المنفرد بالمرمى، إلا أن جنش كان أقرب للكرة من مهاجم إنبي.

 

أخبار قد تعجبك

اتحاد الكرة يصالح «مومو» بـ«شارة الفراعنة» على حساب المحمدى

استطلاع رأى

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • 1

    :

    2

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ليفربول

    ليفربول

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • 1

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • هادرزفيلد تاون

    هادرزفيلد تاون

  • بورنموث

    بورنموث

  • 0

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 2

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 2

    :

    1

    08:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • بارما

    بارما

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 4

    :

    1

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • ليجانيس

    ليجانيس

  • إنبي

    إنبي

  • 0

    :

    4

    09:00 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

الأكثر قراءة

لاعبو الزمالك يهاجمون «جروس» في جلسة خاصة: «دا مدرب سبوبة»

بالمستندات| اللجنة الأولمبية تشكل لجنة استماع في أزمة عمومية الزمالك

«صلاح» ينهى أزمته مع الجبلاية
الملك «صلاح» يكتب التاريخ فى أوروبا.. أول لاعب فى البريميرليج ينافس على الأفضل