بالفيديو| «خطأ فادح» لـ «رامي صبري» يُهدي الزمالك الهدف الرابع أمام إنبي

نجح نادي الزمالك في إحراز الهدف الرابع بمرمى إنبي، خلال المباراة، التي تقام بينهما حاليًا بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام.

جاء الهدف في الدقيقة 64، عن طريق المهاجم الكونغولي «كاسونجو»، بعد استغلال خطأ المدافع رامي صبري، لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ويسددها في المرمى.

ويحتل الزمالك المركز السادس، برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد إنبي في المركز الثامن برصيد 6 نقط.

ويطمح الأبيض لتحقيق الفوز بعد الخسارة من النجوم الجولة الماضية من أجل مواصلة السعي للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، بينما يريد أبناء المدرب خالد متولي الخروج بنتيجة إيجابية بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الرابعة.