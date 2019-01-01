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اتحاد الكرة: صلاح لم يتحمل مليماً في تذكرة "البيزنيس" للعودة من انجلترا

أمس PM 10:52
كتب: الوطن سبورت
اتحاد الكرة: صلاح لم يتحمل مليماً في تذكرة "البيزنيس" للعودة من انجلترا

محمد صلاح

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نفى كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ما أشيع عن إرسال محمد صلاح مبلغ 10 ألاف جنيه فرق حجز تذكرة طيران على درجة رجال الأعمال في رحلة عودته من إنجلترا إلى القاهرة.

وقال كردي :"اتحاد الكرة يتحمل تكلفة التذكرة بالكامل لمحمد صلاح وجميع لاعبي المنتخب المحترفين على درجة رجال الأعمال "بيزنيس كلاس" وكفانا شائعات من شئنها الإضرار بالمنتخب، فلا يعقل أن نحصل من صلاح على مليم واحد مقابل تذكرة الطيران".

وينتظر أن يصل صلاح إلى القاهرة فجر الغد قادما من انجلترا استعدادا لمواجهة النيجر المقررة يوم 8 سبتمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 المقررة في الكاميرون.

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