بالفيديو| الزمالك يعود لانتصاراته.. ويقسو على إنبي برباعية

عاد فريق الزمالك لسكة الانتصارات من جديد، وذلك عقب انتصاره الكبير على إنبي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز رباعية الأبيض كلًا من: محمود علاء في الدقيقة 36، صلاح سليمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، إبراهيم حسن في الدقيقة 58، كابونجو كاسونجو في الدقيقة 64، فيما أحرز «شيكا» هدف إنبي الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بداية الفريقين كانت هادئة في اللقاء مع استحواذ نسبي للفارس الأبيض من الجانب الأيمن عن طريق الثنائي محمد إبراهيم وإبراهيم حسن.

انطلق بهاء مجدي من الجانب الأيسر، قبل أن يرسل عرضية متقنة في الدقيقة الثامنة، إلا أن مدافع الفريق البترولي أطاح بالكرة من منطقة الخطورة.

وتحصل «محمد إبراهيم» على ضربة حرة في الدقيقة 26 من على حدود منطقة الجزاء، لينفذها «إبراهيم حسن»، فوق مرمى الحارس «عبد العزيز البلعوطي».

وطلب الجهاز الفني للزمالك بقيادة «جروس» اللاعب محمد ابراهيم بلعب الكرة بسرعة، وعدم الاحتفاظ بها لوقت طويل خلال مباراة إنبي.

وفي الدقيقة 36 تحصل حازم إمام على ركلة جزاء، بعد عرقلة من جانب «رامي صبري»، ليتمكن «محمود علاء» من هز شباك الفريق البترولي.

أجرى الفريق البترولي «إنبي» أول تغييراته بنزول «أودا مارشال» على حساب «محمود غالي» قبل بداية الشوط الثاني مباشرة.

تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان في بداية الشوط الثاني من المباراة، وفي الدقيقة 52 سدد المهاجم الكونغولي «كاسونجو كابونجو» تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها البلعوطي حارس مرمى إنبي ببراعة كبيرة.

وفي الدقيقة 54، أجرى إنبي ثاني تغييراته بنزول «أحمد عبد الفتاح» محل «عرفة السيد».

وفي الدقيقة 57 سجل يوسف «أوباما» هدفًا للأبيض، لكن حكم اللقاء، ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 59 نجح «إبراهيم حسن» في تسجيل ثالث أهداف الأبيض في مرمى إنبي بعد انفراده بمرمى «البلعوطي» حارس مرمى الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 64، ومن خطأ قاتل لمدافع الفريق البترولي «رامي صبري»، والذي مرر الكرة عن طريق الخطأ للكونغولي «كاسونجو»، إنفرد الأخير على إثره بمرمى البلعوطي حارس مرمى إنبي، مسجلًا هدف فريقه الرابع.

وفي الدقيقة 65 أجرى السويسري «كريستيان جروس» تغييرًا جديدًا في صفوف الأبيض بنزول عبد الله جمعة بدلاً من محمد عنتر.

تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان، لكن دون خطورة حقيقة على مرمى الجانبين.

وفي الدقيقة 76 أجرى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ثاني تغييرات الأبيض بنزول مصطفى فتحي على حساب إبراهيم حسن، والذي خرج متأثراً بإصابته.

وفي الدقيقة 82 أجرى الفريق الأبيض تغييراً إضطرارياً بنزول عمر السعيد محل المصاب عبد الله جمعة.

وفي الدقيقة 91 أحرز «شيكا» هدف إنبي الوحيد من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الأبيض.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد الزمالك إلى عشر نقاط في صدارة الدوري المصري، فيما توقف رصيد إنبي عند ست نقاط في المركز تسع نقاط.