عاجل| مرتضى يعلن إيقاف كهربا لأجل غير مسمى بسبب«صور وتسجيلات»

أكد رئيس نادي الزمالك علي أنه تم ايقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق لأجل غير مسمى بسبب بعض الصور والتسجيلات وجعله يتدرب مع فريق الناشئين في النادي؟

وشدد علي انه عقد جلسة بين جروس واللاعب وجعل الاخير يستمع ويشاهد بعض الصور للاعب وأخبره بضرورة ألا يشارك.

وتابع "جروس صمم على مشاركة كهربا وبعدها تعرض الفريق للخسارة أمام النجوم وما حدث كان مهزلة لأن سلوك أي لاعب خارج الملعب يكون له التأثير داخل الملعب".

واضاف: "لا يصح ألا يشارك اللاعب الملتزم مثل فرجاني ساسي أو محمد عنتر أو احمد مدبولي أو أيمن حفني".

وقال "كهربا جاء للتحدث معي مجددا ولكنني رفضت لأنني تحدثت معه قبل أسبوع وهذا لا يحدث مع مرتضى فأنا رئيس النادي ولا يصح أن أشاهد تلك الصور قبل لقاء النجوم واسكت علي ذلك".