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«جورج»: الأمن منعنى من دخول النادي.. ورئيس الزمالك سحب هاتفي

اليوم AM 01:58
كتب: محمود فؤاد
«جورج»: الأمن منعنى من دخول النادي.. ورئيس الزمالك سحب هاتفي

عبدالله جورج

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أكد الدكتور عبد الله جورج سعد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه وجد تعنت من مسئولي القلعة البيضاء، لمنع حضوره اجتماعات مجلس الإدارة.

وقال جورج خلال تصريحاته التليفزيونية، "آخر اجتماع لمجلس إدارة للزمالك، منعني الأمن من دخول النادي، بناءً على تعليمات مسئولي النادي".

وأضاف :" بعدما دخلت النادي وجدت مدير الأمن يطلب مني ترك تليفوني، قبل دخولي لاجتماع مجلس الإدارة"، مضيفًا :" أحد أعضاء مجلس الإدارة أكد لي أن مرتضى منصور، قرر سحب تليفوني خوفًا من التسجيل له ولأعضاء المجلس".

وأشار إلى أن هذا الاجتماع كان ميعاده في الثالثة عصرًا، ولكنني بسبب المضايقات التي قابلتني حضرت في الثالثة وعشرون دقيقة، ليبغلني مرتضى منصور، بإنهاء إجتماع مجلس الإدارة، ولكنني صممت على إثبات حضوري الجلسة.

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