«أبوريدة» يحذر أعضاء اتحاد الكرة من غضب «صلاح»

نقلا عن العدد الورقي

طلب هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة من مسئولى الجبلاية، حُسن استقبال محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى خلال حضور اللاعب لمعسكر مباراة النيجر، من أجل التأكيد على عدم وجود أزمة مع اللاعب، وأن السبب الرئيسى فى سوء التفاهم الأخير هو رامى عباس وكيل ومحامى اللاعب الذى خاطب اتحاد الكرة بشكل غير لائق أثناء عرض مطالب صلاح، لدرجة وصلت إلى مطالبة مجلس الاتحاد بتقديم استقالته إذا لم ينفذ المطالب.

وينطلق معسكر مباراة النيجر غداً الاثنين، استعداداً للمباراة المقرر لها فى الثامن من سبتمبر الجارى، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2019، وطالب أبوريدة بضرورة الحفاظ على استقرار المنتخب وتقديم كافة أنواع الدعم للجهاز الفنى واللاعبين، كما أصدر رئيس الجبلاية تعليماته بتلافى أى سلبيات كانت تحدث فى المعسكرات الماضية يشكو منها المحترفون خاصة محمد صلاح، لأن الهدف فى النهاية هو مصلحة المنتخب والعمل على التأهل لأمم أفريقيا بالكاميرون والتتويج بها، وكذلك الصعود لمونديال قطر 2022.

وفى السياق ذاته، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً غداً الاثنين، لاستكمال تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، وإعلان التشكيل رسمياً، قبل انطلاق معسكر منتخب مصر، استعداداً لمواجهة النيجر يوم 8 سبتمبر الجارى فى الثامنة مساءً على ملعب برج العرب فى الإسكندرية، ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى الكاميرون.

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن تعيين هانى رمزى فى منصب المدرب المساعد، وأحمد ناجى كمدرب حراس مرمى، مع تكليف محمد صلاح إدارى المنتخب السابق بمهام المدير الإدارى، بصفة مؤقتة، إلى جانب استمرار الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا.

وعلى جانب آخر، ينطلق معسكر المنتخب الأولمبى اليوم الأحد، حيث تغادر البعثة يوم 4 سبتمبر إلى موسكو، من أجل خوض مباراة ودية أمام منتخب روسيا المقرر لها يوم السابع من الشهر ذاته، استعداداً للمشاركة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

اجتماع مهم لتنظيم كأس العالم العسكرية والمنتخب الأولمبى يبدأ معسكره لخوض ودية روسيا

وفى سياق آخر يعقد المهندس هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، اجتماعاً تنسيقياً الأسبوع الجارى مع الجهات الأمنية والسياحية ووزارة الرياضة، وذلك من أجل الاستعداد لاستضافة كأس العالم العسكرية 2020/2021، بعد الحصول على حقوق تنظيمها لتقام خلال الفترة من شهر ديسمبر عام 2020 وتستمر حتى نهاية يناير 2021.