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أرقام «صلاح» بـ «البريميرليج» تكشف حقيقة تراجع مستواه في الدوري الإنجليزي

اليوم PM 06:55
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
أرقام «صلاح» بـ «البريميرليج» تكشف حقيقة تراجع مستواه في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

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كشفت أرقام الدولي المصري «محمد صلاح»، نجم وأيقونة فريق ليفربول خلال المباريات، التي خاضها حتى الأن مع «الريدز» ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» حقيقة تراجع مستواه، كما زعمت العديد من الصحف الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت صحيفة «ليفربول إيكو» إلى أنه وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص يروا أن بداية صلاح هذا الموسم مع الريدز بطيئة نسبيًا، ولم يستطع تسجيل سوى هدفين فقط حتى الأن مع الفريق من 4 مباريات خاضها معهم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري، وهو الأمر، الذي قد يعتبره البعض سجل تهديفي ضعيف لهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج» الموسم الماضي، إلا أن اللاعب المصري صاحب الـ 26 عامًا لم يفقد بريقه، ولم يتراجع مستواه مع الفريق حتى الأن.

وأضافت أن دور «صلاح» مع الفريق الإنجليزي الكبير الموسم الحالي قد تحول من تسجيل الأهداف إلى صناعتها، وأنه وفقًا لموقع «سكواكا» المختص بالإحصائيات فإن صلاح قد تساوى مع دافيد سيلفا في أن كلًا منهما قد صنع 13 فرصة تهديفية بـ «البريميرليج» لزملاؤه حتى الأن خلال الموسم الجاري.

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