فرج عامر : «بيراميدز خد علقة موت من سموحة».. و«الحكم كان يلعب معاهم»

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فرج عامر
علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على تصريحات حسام البدري رئيس فريق العمل بنادي بيراميدز، بشأن تحيز حكم مباراة فريقه محمود البنا، لصالح سموحة خلال المباراة، التي أقيمت مساء اليوم وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وقال فرج عامر في تصريحات لـ «الوطن سبورت»: «بيراميدز خد علقة موت من سموحة خلال المباراة، وأول 20 دقيقة لاعبي الفريق المنافس ماكنوش شايفين، وحكم مين اللي كان منحاز لسموحة، دا الحكم محمود البنا كانت قراراته لصالح بيراميدز خلال اللقاء، بدليل أن لاعبي المنافس استغلوا عدم وقوف لاعبينا في أرض الملعب، ولعبوا الكرة وسجلوا هدف التعادل لصالح فريقهم».
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