تعادل مخيب لـ «الأهلي» أمام «الإنتاج».. وثورة غضب ضد حكم المباراة

تعادل فريق الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي سلبيًا في المباراة، التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وسيطر الإنتاج الحربي على بداية اللقاء، وأطلق «موسى ديوارا» تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة، إلا أن كرته مرت من أمام محمد الشناوي دون خطورة.

وسقط وليد أزارو داخل منطقة جزاء الإنتاج في الدقيقة الثامنة مطالبا بركلة جزاء، إلا أن الحكم إبراهيم نور الدين طالب باستكمال اللعب.

وتحصل أكرم توفيق على بطاقة صفراء في الدقيقة 12، بعد تدخله القوي على لاعب الإنتاج الحربي.

وكاد «كوليبالي» أن يتقدم للأهلي برأسية معتادة في الدقيقة 16، إلا أن الحارس «عامر عامر» تصدى لها بثبات.

وأهدر وليد أزارو انفراد صريح للأهلي في الدقيقة 25 أمام الإنتاج الحربي، بعد تسديدة للكرة في قدم الحارس عامر عامر.

وكاد محمد رجب أن يتقدم للإنتاج الحربي في الدقيقة 26، إلا أن سقوطه أمام المرمى منعه من التسديد في مرمى الشناوي.

وحرم القائم الأيمن الإنتاج الحربي من التقدم بالهدف الأول قي الدقيقة 35، بعد تسديدة محمود حمادة من خارج منطقة الجزاء.

سيطر لاعبي الفريق الأحمر على الشوط الثاني منذ بدايته، ولم تشكل هجمات الأهلي أي خطورة حقيقة على مرمى عامر عامر حارس الإنتاج الحربي، إذ عجز العملاق الأهلاوي في فك طلاسم دفاعات الإنتاج الحصينة.

في الدقيقة 55 دفع كارتيرون المدير الفني للأهلي بأول تغييرات الأحمر بنزول ميدو جابر على حساب أكرم توفيق، ليرد عليه مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي بأول تغييرات فريقه هو الأخر بنزول السيد الشبراوي على حساب محمد الغنام.

واصل لاعبي الفريق الأهلاوي بعد ذلك سيطرتهم على وسط الميدان، وسط تراجع دفاعي كبير من جانب فريق الإنتاج الحربي.

وفي الدقيقة 60 أجرى النادي الأهلي أول تغييراته، بنزول صلاح محسن على حساب ناصر ماهر.

وفي الدقيقة 63 حل «ويليام أوكوروكيت» محل محمد رجب مهاجم الإنتاج الحربي كثاني تغييرات الفريق.

وفي الدقيقة 64 كاد ميدو جابر أن يحرز اول أهداف الأهلي من رأسية صاروخية من داخل منقطة جزاء الإنتاج الحربي، لكن كرته اصطدمت بعارضة مرمى «عامر عامر» حارس الفريق الخصم.

وفي الدقيقة 69 أجرى فريق الإنتاج الحربي أخر تغييراته بنزول «كابونجا» على حساب أحمد دويدار.

وفي الدقيقة 75 دفع الفرنسي باتريس كارتيرون بآخر تغييرات الأهلي، بنزول «مؤمن زكريا» على حساب «أحمد حمودي».

وفي الدقيقة 79 سجل مؤمن زكريا هدفًا للأحمر، لكن حكم اللقاء لغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 83 سدد مؤمن زكريا تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء الإنتاج الحربي، لكن عامر عامر حارس الخصم تصدى للكرة ببراعة، وأخرجها إلى ركنية.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة في صدارة الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى تسع نقاط في المركز الثامن.