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وزير الرياضة يكشف كواليس جديدة في أزمة «صلاح» مع اتحاد الكرة

اليوم PM 02:07
كتب: إبراهيم منصور ومحمد خيري
وزير الرياضة يكشف كواليس جديدة في أزمة «صلاح» مع اتحاد الكرة

وزير الرياضة

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أكد وزير الرياضة، أشرف صبحي، إن العقد بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس هو الذي يحدد مدى تدخل الوكيل في حقوق اللاعب.

وأضاف: "العقد بين اللاعب والوكيل هو الذي يحدد مدى تدخل الوكيل في حقوق اللاعب لدى اتحاد الكرة، الحقوق مع المحامي كاملة وهو يتحدث بمنطلق احترافي، طريقة خطاب اللاعب كانت غير جيدة مع مؤسسة مصرية".

وتابع: "تواصلت مع صلاح في الأزمة ووعدته بحل مشكلته وكل المحترفين وعدناهم بأحسن مقابلة في الدنيا لأنهم يمثلوا اسم مصر في الخارج، ووجودهم في دوريات أوروبا أفضل ترويج لاسم مصر في العالم كله، حدث تواصل بعد الاجتماع باتحاد الكرة ولغة الحوار اختلفت وتم حل مشكلة تأخر خطاب استدعائه وبالفعل حضر اللاعب لمعسكر مباراة النيجر وتم استقباله أفضل استقبال".

 

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