لاعب ريال مدريد السابق ينضم لجهاز المنتخب

انضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول اليوم الإثنين، نجم ريال مدريد السابق ميشيل سلجادو كمساعد للمدير الفني خافيير أجيري مع جوزيه تيتو وهاني رمزي.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الوطني أولى تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي لإستاد برج العرب نظرا لانشغال الملعب الرئيسي بمباراة المصري ومصر للمقاصة في مسابقة الدوري.

ويستعد المنتخب لمواجهة النيجر مساء السبت المقبل، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.