الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بعد 11 عام.. «صلاح» يطيح بـ«ميسي» من عرش الثلاثي الأفضل في العالم

الأهلي يغرم أكرم توفيق بعد واقعة الإنتاج الحربي

دعوتين لفريقي الجودو والتايكوندو بالمصري للمشاركة في بطولتي لبنان وبلجيكا

هانى العتال لمرتضى منصور: « كفاية ان الغلابة فى الزمالك مستحملينك»

لاعب ريال مدريد السابق ينضم لجهاز المنتخب

اليوم PM 03:45
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
لاعب ريال مدريد السابق ينضم لجهاز المنتخب

أجيري

أخبار متعلقة

انضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول اليوم الإثنين، نجم ريال مدريد السابق ميشيل سلجادو كمساعد للمدير الفني خافيير أجيري مع جوزيه تيتو وهاني رمزي.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الوطني أولى تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي لإستاد برج العرب نظرا لانشغال الملعب الرئيسي بمباراة المصري ومصر للمقاصة في مسابقة الدوري.

ويستعد المنتخب لمواجهة النيجر مساء السبت المقبل، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

أخبار قد تعجبك

احتفال خاص بـ«صلاح» فى المنتخب و«أجيرى» يطالب بالعدل

استطلاع رأى

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

الأكثر قراءة

شكوى جماعية ضد أزارو في الأهلي

عاجل| مرتضى يعلن إيقاف كهربا لأجل غير مسمى بسبب«صور وتسجيلات»

عاجل| بالصور.. صلاح يصل إلى مطار القاهرة بدون حراسة خاصة
صفقات عالمية للزمالك فى الشتاء.. وانفراجة فى أزمة صور وسيديهات «كهربا»